Барзуков Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барзуков Николай Филиппович
Мать: Фекла Арсеньевна
Рождение ребёнка
03.09.1886
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1888
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Барсукова Мария Павловна
15.08.1913 Павел Иванович женился на Марии Герасимовой из дер. Мякинино. Свидетели по жениху: из дер. Силифоново Федор Гаврилов Барзуков и Григорий Степанов. По невесте: из дер. Зубово Егор Павлов Бил... Показать все
Смерть
Неизвестно