Барзуков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барзуков Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барзуков Николай Филиппович

Мать: Фекла Арсеньевна

Рождение ребёнка
03.09.1886

Сын: Барсуков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1888

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Барзуков Павел Иванович

Мать ребёнка: Барсукова Мария Павловна

15.08.1913 Павел Иванович женился на Марии Герасимовой из дер. Мякинино. Свидетели по жениху: из дер. Силифоново Федор Гаврилов Барзуков и Григорий Степанов. По невесте: из дер. Зубово Егор Павлов Бил... Показать все
Смерть
Неизвестно
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