Трояновский Альберт Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трояновский Альберт Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
23.11.1903

Жена: Трояновская Софья

Саркани, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
Смерть
Неизвестно
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