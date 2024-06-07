Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Дресвяников Кирило Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Дресвяников Кирило Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Панкратий Кириллович

Отец ребёнка: Дресвяников Кирило Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Никон Кириллович

Отец ребёнка: Дресвяников Кирило Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Кирило Трифонович

Место жительства
Неизвестно
д. Плахинская, Россия
Смерть
Неизвестно

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