Дресвяникова (Кузнецова) Марья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Дресвяников Кирило Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Дресвяников Кирило Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Панкратий Кириллович
Отец ребёнка: Дресвяников Кирило Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Никон Кириллович
Отец ребёнка: Дресвяников Кирило Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Плахинская, Россия
Смерть
Неизвестно