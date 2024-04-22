Вьялкин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.08.1928
Дата смерти09.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928
Бракосочетание
28.05.1950
Фоминский, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1953
Сын: Вьялкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Алла Федоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна
Рождение ребёнка
09.04.1957
Сын: Вьялкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна
Рождение ребёнка
08.07.1958
Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна
Рождение ребёнка
27.02.1960
Дочь: Роенко Галина Федоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
учетчик с/х Фоминский
Смерть
09.07.1978
Причина смерти: инсульт