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Вьялкин Федор Васильевич

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

29.08.1928

Дата смерти

09.07.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1928

Отец: Вьялкин Василий Федорович

Мать: Вьялкина Анастасия Ивановна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
28.05.1950

Жена: Вьялкина Павла Николаевна

Фоминский, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.01.1953

Сын: Вьялкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Алла Федоровна

Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.04.1957

Сын: Вьялкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1958

Сын: Вьялкин Виктор Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.02.1960

Дочь: Роенко Галина Федоровна

Мать ребёнка: Вьялкина Павла Николаевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
учетчик с/х Фоминский
Смерть
09.07.1978
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: инсульт
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