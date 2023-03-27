Мельчикова Соломонаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельчикова Соломонаида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1901

Дочь: Шестаков Мария Ильинична

Отец ребёнка: Мельчиков Илья Христофорович

с.Загорск Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мельчиков Павел Ильич

Отец ребёнка: Мельчиков Илья Христофорович

Смерть
Неизвестно
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