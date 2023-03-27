Мельчикова Соломонаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1901
Дочь: Шестаков Мария Ильинична
Отец ребёнка: Мельчиков Илья Христофорович
с.Загорск Уфимской губернии
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Мельчиков Илья Христофорович
Смерть
Неизвестно