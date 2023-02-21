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(Виноградова) Маргарита Ивановна
(Виноградова) Маргарита Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1946
Пол
Женский
Отец
Виноградов Иван Иванович
1910 г.р.
Мать
Виноградова Александра Тихоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1946
Отец:
Виноградов Иван Иванович
Мать:
Виноградова Александра Тихоновна
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