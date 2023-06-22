Фролова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Фролова) Анисия Кирилловна
Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: (Фролова) Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Дочь: (Фролова) Наталья Кирилловна
Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович
Рождение ребёнка
1832 ст.
Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: (Фролова) Анисия Кирилловна
Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович
Смерть
Неизвестно