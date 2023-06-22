Фролова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Кирилл Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Фролова) Анисия Кирилловна

Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: (Фролова) Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Фролов Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Дочь: (Фролова) Наталья Кирилловна

Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Фролов Даниил Кириллович

Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: (Фролова) Анисия Кирилловна

Отец ребёнка: Фролов Кирилл Евдокимович

Смерть
Неизвестно

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