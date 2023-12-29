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Свешников Максим Максимович

Место рождения

Кунгур, Казанская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1758

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Свешников Максим Ермолаевич

Мать: Свешникова (Накарякова) Меланья Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779

Сын: Свешников Тихон Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Свешников Никита Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Свешников Осип Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1817

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