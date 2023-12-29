Свешников Максим Максимович
Место рожденияКунгур, Казанская Губерния Российская Империя
Дата рождения1758
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Свешников Тихон Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Свешников Никита Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Свешников Осип Максимович
Мать ребёнка: не указана