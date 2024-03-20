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Striem Adolf

Место рождения

Krotoszyn, Krotoszyn County, Greater Poland Voivodeship, Poland

Дата рождения

21.05.1854

Дата смерти

11.02.1924

Пол

Мужской

Отец

Между 1800 и 1846 г.р.

Мать

1813 г.р.

Жена

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1854

Отец: Striem Jacob

Мать: Striem Caroline

Krotoszyn, Krotoszyn County, Greater Poland Voivodeship, Poland
Работа или профессия
Между 1870 и 1900
Innere Johannisstraße Nr. 24, Chemnitz, Deutschland
Kurzwarenhandel
Бракосочетание
1883

Жена: Striem Martha

Berlin
Рождение ребёнка
21.11.1885

Дочь: Schwarz Sara Elly

Мать ребёнка: Striem Martha

Chemnitz, Saxonia, Deutschland
Место жительства
Неизвестно
Chemnitz, Deutschland
Смерть
11.02.1924
Berlin, Deutschland
Похороны
14.02.1924
Jüdischer Friedhof Weißensee, Berlin, Grabfeld: K5
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