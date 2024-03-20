Striem Adolf
Место рожденияKrotoszyn, Krotoszyn County, Greater Poland Voivodeship, Poland
Дата рождения21.05.1854
Дата смерти11.02.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1854
Отец: Striem Jacob
Мать: Striem Caroline
Krotoszyn, Krotoszyn County, Greater Poland Voivodeship, Poland
Работа или профессия
Между 1870 и 1900
Innere Johannisstraße Nr. 24, Chemnitz, Deutschland
Kurzwarenhandel
Бракосочетание
1883
Жена: Striem Martha
Berlin
Рождение ребёнка
21.11.1885
Дочь: Schwarz Sara Elly
Мать ребёнка: Striem Martha
Chemnitz, Saxonia, Deutschland
Место жительства
Неизвестно
Chemnitz, Deutschland
Смерть
11.02.1924
Berlin, Deutschland
Похороны
14.02.1924
Jüdischer Friedhof Weißensee, Berlin, Grabfeld: K5