Минигуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинигуль

Минигуль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишбаев Юлай

Рождение ребёнка
13.10.1977

Сын: Ишбаев Ильсаф Юлаевич

Отец ребёнка: Ишбаев Юлай

Рождение ребёнка
21.09.1981

Дочь: (Ишбаев) Земфира

Отец ребёнка: Ишбаев Юлай

Рождение ребёнка
05.08.1992

Сын: Ишбаев Фанир Юлаевич

Отец ребёнка: Ишбаев Юлай

Рождение ребёнка
05.08.1992

Сын: Ишбаев Фанур Юлаевич

Отец ребёнка: Ишбаев Юлай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.