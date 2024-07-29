Минигуль
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишбаев Юлай
Рождение ребёнка
13.10.1977
Отец ребёнка: Ишбаев Юлай
Рождение ребёнка
21.09.1981
Дочь: (Ишбаев) Земфира
Отец ребёнка: Ишбаев Юлай
Рождение ребёнка
05.08.1992
Сын: Ишбаев Фанир Юлаевич
Отец ребёнка: Ишбаев Юлай
Рождение ребёнка
05.08.1992
Сын: Ишбаев Фанур Юлаевич
Отец ребёнка: Ишбаев Юлай