Раковщик Михаил Евсеевич
Место рожденияVilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania
Дата рождения19.12.1891
Дата смерти28.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Laskin (Rakovschik) ?
Мать ребёнка: Berstelmann Margolis Rakovchik (Bernselman) Anna
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
doctor
Смерть
28.01.1965
Похороны
Неизвестно