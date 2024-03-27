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Раковщик Михаил Евсеевич

Место рождения

Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania

Дата рождения

19.12.1891

Дата смерти

28.01.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1891

Отец: Раковщик Евсей (Овсей) Самуилович

Мать: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Laskin (Rakovschik) ?

Мать ребёнка: Berstelmann Margolis Rakovchik (Bernselman) Anna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Berstelmann Margolis Rakovchik (Bernselman) Anna

Работа или профессия
Неизвестно
doctor
Смерть
28.01.1965
Похороны
Неизвестно

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