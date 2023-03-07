Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич

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Место рождения

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1767

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Солдатов (однодворец) Леонтий Емельянович

Мать: Солдатова Анна Карповна

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Солдатов (однодворец) Евмений Варфоломеевич

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Солдатов (однодворец) Тарас Варфоломеевич

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Солдатов (однодворец) Тихон Варфоломеевич

Мать ребёнка: ?

Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
До 1858
Нижнее Большое, Воловский муниципальный район, Липецкая область
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