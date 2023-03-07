Солдатов (однодворец) Варфоломей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1785
Сын: Солдатов (однодворец) Агей Варфоломеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1790
Сын: Солдатов (однодворец) Евмений Варфоломеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1796
Сын: Солдатов (однодворец) Тарас Варфоломеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1818
Сын: Солдатов (однодворец) Тихон Варфоломеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1858