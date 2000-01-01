Помазан Мария Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1946
Сын: Помазан Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Помазан Владимир Харитонович
Рождение ребёнка
28.10.1948
Сын: Помазан Николай Владимирович
Отец ребёнка: Помазан Владимир Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помазан Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Помазан Владимир Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Помазан Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Помазан Владимир Харитонович
Смерть
Неизвестно