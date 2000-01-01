Помазан Мария Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помазан Мария Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1946

Сын: Помазан Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Помазан Владимир Харитонович

Рождение ребёнка
28.10.1948

Сын: Помазан Николай Владимирович

Отец ребёнка: Помазан Владимир Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Помазан Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Помазан Владимир Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Помазан Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Помазан Владимир Харитонович

Смерть
Неизвестно
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