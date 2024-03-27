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ГлавнаяЛюдиФариха Идиятулловна

Фариха Идиятулловна

Место рождения

с.Уразовка, Уразовской волости, Сергачского уезда, Нижегородской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Мать: Халиса Юнус Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Фаттахетдин Унтер-Офицер

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Фаттахетдин Унтер-Офицер

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фейсханов Фаттахетдин Унтер-Офицер

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Фаттахетдин Унтер-Офицер

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фейсханов Фаттахетдин Унтер-Офицер

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1990

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