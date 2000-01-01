Orzy William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиOrzy William

Orzy William

avatar

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
Около 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pauline

New York, USA
Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pauline

New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
430 Snediker Ave, Bklyn, Kings, New York, USA
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close