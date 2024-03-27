Шамсукамар Абдюшева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсукамар Абдюшева

Шамсукамар Абдюшева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836

Сын: Муса Монасыпов

Отец ребёнка: Монасып Мустакимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1839

Сын: Гайса Монасыпов

Отец ребёнка: Монасып Мустакимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1844

Сын: Юсуп Монасыпов

Отец ребёнка: Монасып Мустакимов

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close