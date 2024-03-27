Шамсукамар Абдюшева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Муса Монасыпов
Отец ребёнка: Монасып Мустакимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1839
Сын: Гайса Монасыпов
Отец ребёнка: Монасып Мустакимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1844
Сын: Юсуп Монасыпов
Отец ребёнка: Монасып Мустакимов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно