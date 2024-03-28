Давыдов Никанор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Никанор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Давыдов Ефим Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1901

Дочь: Давыдова Стефанида Никаноровна

Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1904

Дочь: Давыдова Мария Никаноровна

Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.12.1905

Сын: Давыдов Павел Никонорович

Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1908

Дочь: Давыдова Мария Никоноровна

Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.11.1910

Сын: Давыдов Григорий Никанорович

Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.11.1916

Сын: Давыдов Иван Никонорович

Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Мелания Афанасьевна

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