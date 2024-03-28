Давыдов Никанор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
01.11.1901
Дочь: Давыдова Стефанида Никаноровна
Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
29.03.1904
Дочь: Давыдова Мария Никаноровна
Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.12.1905
Сын: Давыдов Павел Никонорович
Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.05.1908
Дочь: Давыдова Мария Никоноровна
Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.11.1910
Сын: Давыдов Григорий Никанорович
Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна
Рождение ребёнка
09.11.1916
Мать ребёнка: Давыдова Мелания Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно