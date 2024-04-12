Устюгов Михаил Давыдович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
08.11.1910
Рождение ребёнка
10.07.1913
Сын: Устюгов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Устюгова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
28.04.1915
Сын: Устюгов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Устюгова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
02.01.1918
Дочь: Устюгова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Устюгова Мария Алексеевна
Смерть
1980
Похороны
1980