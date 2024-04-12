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Устюгов Михаил Давыдович

Место рождения

Аксаир

Дата рождения

1887

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Устюгов Давыд Захарович

Мать: Устюгова Домника? Ефимовна

Бракосочетание
08.11.1910

Жена: Устюгова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
10.07.1913

Сын: Устюгов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Устюгова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
28.04.1915

Сын: Устюгов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Устюгова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
02.01.1918

Дочь: Устюгова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Устюгова Мария Алексеевна

Смерть
1980
Похороны
1980
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