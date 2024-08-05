Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Тимофей Моисеевич

Мать: Татьяна Викуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Осип (Иосиф) Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Семион Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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