Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Тимофей Моисеевич
Мать: Татьяна Викуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Семион Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно