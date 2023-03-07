Суханова (Хахалина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Хахалина) Наталья Николаевна

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Место рождения

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1974

Отец: Хахалин Николай Васильевич

Мать: Хахалина Людмила Павловна

Бабаево, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.01.2002

Дочь: Суханова Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Суханов Сергей Вадимович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.2004

Сын: Суханов Артемий Сергеевич

Отец ребёнка: Суханов Сергей Вадимович

Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Сергей Вадимович

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