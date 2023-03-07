Суханова (Хахалина) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1974
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1974
Рождение ребёнка
23.01.2002
Дочь: Суханова Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Суханов Сергей Вадимович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.03.2004
Сын: Суханов Артемий Сергеевич
Отец ребёнка: Суханов Сергей Вадимович
Изобильный, Изобильненский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно