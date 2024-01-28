Козлова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гультяева (Козлова) Зоя Анатольевна
Отец ребёнка: Козлов Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колемаскина (Козлова) Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Козлов Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
25.10.1953
Сын: Козлов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Козлов Анатолий Викторович
Смерть
Неизвестно