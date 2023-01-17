Кожина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожина Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 05.09.1953

Дата смерти

Вычислено 06.03.?

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 05.09.1953

Отец: Кожин Степан Матвеевич

Мать: Кожина Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 01.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Иван Александрович

Шабрино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Вычислено 06.03.?
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