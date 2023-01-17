Кожина Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 05.09.1953
Дата смертиВычислено 06.03.?
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 05.09.1953
Рождение ребёнка
Вычислено 01.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Иван Александрович
Шабрино, Северный муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Вычислено 06.03.?