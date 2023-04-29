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Петров Прокопий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
16.07.1901 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 109) 16/17 июля Турьинской волости сельскаго обывателя Прокопия Андреева Петрова дочь Александра, 2 месяцев, от катарра желудка.
Место жительства
19.09.1902 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 143) 19/21 сентября Турьинской волости сельскаго обывателя Прокопия Андреева Петрова дочь Варвара, 2 лет, от брюшнаго тифа.
Место жительства
05.01.1905 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 41 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1905 г. 4) 5/7 января сельскаго обывателя Прокопия Андреева Петрова сын Иоанн, 4 часов, от слабости
Место жительства
17.01.1911 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 47 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1911 г. 18) 17/19 января сельскаго обывателя Прокопия Андреева Петрова сын Андрей, 3 месяцев, от крупознаго воспаления легких.
Место жительства
10.10.1913 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 49 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1913 г. 265) 10/12 октября сельскаго обывателя Прокопия Андреева Петрова дочь Мария, 7 лет, от воспаления мозговых оболочек.
Место жительства
06.12.1914 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 50 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1914 г. 242) 6/8 декабря сельскаго обывателя Прокопия Андреева Петрова дочь Елена, 5 месяцев, от кори.
Смерть
Неизвестно
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