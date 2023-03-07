Кропачев Юрий (Юрка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачев Юрий (Юрка) Семенов

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Место рождения

поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1634

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1615 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1634

Отец: Кропачев Семен (Сенка) Тихонов

Мать: не указана

поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Онтонка Шашева, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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