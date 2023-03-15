Ашихмина (Ашихмина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмина (Ашихмина) Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1963 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1985

Отец: Ашихмин ?

Мать: Ашихмина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кылосов Александр

Рождение ребёнка
08.05.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кылосов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кылосов Александр

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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