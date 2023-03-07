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Дружинина Нина Ефимовна
Дружинина Нина Ефимовна
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Место рождения
Малый Ут
, Ачитский, Свердловская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дружинин Ефим Терентьевич
1913 г.р.
Мать
Дружинина Матрена Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Дружинин Ефим Терентьевич
Мать:
Дружинина Матрена Петровна
Малый Ут
, Ачитский, Свердловская область
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