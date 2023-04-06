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Прохор Тимофеев

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Тимофей Ананьин

Мать: Прасковья Тимофеева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фекла Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марфа Прохорова

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исай

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильева

Смерть
1849
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