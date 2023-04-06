Прохор Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Тимофей Ананьин
Мать: Прасковья Тимофеева
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Фекла Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марфа Прохорова
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исай
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильева
Смерть
1849