Ткачук Кирилл Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачук Кирилл Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткачук Наум

Мать: Ткачук Ирина

Рождение ребёнка
14.02.1925

Дочь: Филина Зоя Кирилловна

Мать ребёнка: Ткачук Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачук Евгения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачук Евгения Николаевна

Смерть
Неизвестно
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