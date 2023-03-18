Ткачук Кирилл Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткачук Наум
Мать: Ткачук Ирина
Рождение ребёнка
14.02.1925
Дочь: Филина Зоя Кирилловна
Мать ребёнка: Ткачук Евгения Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно