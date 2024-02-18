Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Карпов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Карпов Василий

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