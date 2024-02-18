Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Николай Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Карпов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Карпов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карпов Василий