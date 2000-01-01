Соколова (Соколова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Соколова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Зуева АЛЕКСАНДРА Михайловна

Отец ребёнка: Соколов Михаил

д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Смирнова Ираида Михайловна

Отец ребёнка: Соколов Михаил

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разживина ? Анна Михайловна

Отец ребёнка: Соколов Михаил

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Соколов Михаил

д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Михаил

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Михаил

д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Смерть
Около 1941
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