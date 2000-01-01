Соколова (Соколова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Зуева АЛЕКСАНДРА Михайловна
Отец ребёнка: Соколов Михаил
д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Смирнова Ираида Михайловна
Отец ребёнка: Соколов Михаил
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разживина ? Анна Михайловна
Отец ребёнка: Соколов Михаил
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Соколов Михаил
д. Марьино Кологривеский район Костромской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Михаил
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Михаил
д.Марьино Кологвивского р-на Костромской обл
Смерть
Около 1941