Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1946
Отец ребёнка: Заруцкий Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.?
Дочь: Черненко Галина Андреевна
Отец ребёнка: Заруцкий Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Искулова Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Заруцкий Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заруцкий Николай Андреевич
Отец ребёнка: Заруцкий Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно