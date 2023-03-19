Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1946

Сын: Заруцкий Иван Андреевич

Отец ребёнка: Заруцкий Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
11.07.?

Дочь: Черненко Галина Андреевна

Отец ребёнка: Заруцкий Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Искулова Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Заруцкий Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заруцкий Николай Андреевич

Отец ребёнка: Заруцкий Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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