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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Иван

Отец ребёнка: Смоляков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смолякова) Раиса

Отец ребёнка: Смоляков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков ?

Отец ребёнка: Смоляков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоляков Алексей

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