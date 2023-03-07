Воробьева (Ходыревых) Наталья Никифорова
Место рождениядер. Огарышевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Огарышевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Воробьев Степан Федоров
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Воробьев Степан Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762