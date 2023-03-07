Воробьева (Ходыревых) Наталья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Ходыревых) Наталья Никифорова

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Место рождения

дер. Огарышевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Огарышевская, Троицкая волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Воробьев Степан Федоров

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Воробьев Степан Федоров

Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Степан Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Колыбеловский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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