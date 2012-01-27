Слонова Дана Ауладиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слонова Дана Ауладиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.2012

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2012

Отец: Слонов Ауладин Ладинович

Мать: Гоплачева Оксана

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