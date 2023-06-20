Коврижных (Устюжанинова) Неонила Гурьевна
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость поч.Бересневский
Дата рождения1872
Дата смерти29.07.1898
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Устюжанин Гурий Иван
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость поч.Бересневский
Рождение ребёнка
06.02.1893
Дочь: Евдокия Тарасовна
Отец ребёнка: Коврижных Тарасий Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
08.03.1896
Дочь: Анастасия Тарасовна
Отец ребёнка: Коврижных Тарасий Емельянович
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
29.07.1898
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной