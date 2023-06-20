Коврижных (Устюжанинова) Неонила Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных (Устюжанинова) Неонила Гурьевна

Коврижных (Устюжанинова) Неонила Гурьевна

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость поч.Бересневский

Дата рождения

1872

Дата смерти

29.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Устюжанин Гурий Иван

Мать: не указана

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость поч.Бересневский
Рождение ребёнка
06.02.1893

Дочь: Евдокия Тарасовна

Отец ребёнка: Коврижных Тарасий Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
08.03.1896

Дочь: Анастасия Тарасовна

Отец ребёнка: Коврижных Тарасий Емельянович

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
29.07.1898
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close