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Тихомиров Алексей Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Тихомиров Константин

Мать: неизвестно

Тихомиров Алексей Константинович (1847 — 1926) Родился в семье дьячка села Введенского на Ляму Мышкинского уезда Константина Тихомирова. В 1863 году окончил Угличское духовное училище и в том же году,... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Тихомирова) Екатерина Алексеева

Мать ребёнка: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Тюльпанова (Тихомирова) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Тихомирова) Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1882

Дочь: (Тихомирова) Серафима Алексеева

Мать ребёнка: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1884

Сын: Тихомиров Николай Алексеев

Мать ребёнка: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Тихомиров Николай Алексеевич (1884 — 1938) Родился в семье дьякона села Сера Мышкинского уезда Алексея Тихомирова. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села Колегаева Мологского уезда. В ... Показать все
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Тихомирова) Елизавета Алексеева

Мать ребёнка: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Тихомирова) Августа Алексеева

Мать ребёнка: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Тихомирова) Павла Алексеева

Мать ребёнка: Тихомитова (Воскресенская) Анна Николаева

Смерть
1926

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