Васильева -Борган Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева -Борган Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: Васильева Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борган Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Борган Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борган Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.1977

Сын: Борган Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Борган Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
11.02.1979

Сын: Борган Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Борган Юрий Николаевич

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