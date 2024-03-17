Васильева -Борган Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: Васильева Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борган Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1977
Отец ребёнка: Борган Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
11.02.1979
Сын: Борган Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Борган Юрий Николаевич