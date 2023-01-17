Ишкова (Никулина) Мария Никитична (Никитовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова (Никулина) Мария Никитична (Никитовна)

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Место рождения

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

05.06.1908 ст.

Дата смерти

12.03.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

1880 г.р.

Муж

Между 1907 и 1911 г.р.

Дети

1929 г.р.
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1938 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908 ст.

Отец: Никулин Никита

Мать: Никулина Анна Аникандровна

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
д.Плоское (Плоская) в то время относилась к Землянскому уезду Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
16.02.1929

Дочь: Чурикова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Ишков Григорий Семенович

с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
06.11.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишков Григорий Семенович

с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
До 03.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ишков Григорий Семенович

с.Плоское Касторенского района Курской области
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Рождение ребёнка
20.09.1938

Дочь: Гречишникова Тамара Григорьевна

Отец ребёнка: Ишков Григорий Семенович

с.Плоское Касторенского района Курской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков Григорий Семенович

СССР
Смерть
12.03.1989
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Болезнь | Умерла дома у дочери Тамары
Похороны
?.03.1989
с.Девица Семилукского района Воронежской области, Россия
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