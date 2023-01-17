Ишкова (Никулина) Мария Никитична (Никитовна)
Место рождения
Дата рождения05.06.1908 ст.
Дата смерти12.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1908 ст.
Отец: Никулин Никита
д.Плоское (Плоская) в то время относилась к Землянскому уезду Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
16.02.1929
Дочь: Чурикова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Ишков Григорий Семенович
с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
06.11.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишков Григорий Семенович
с.Плоское Касторенского района Курской области, СССР
Рождение ребёнка
До 03.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ишков Григорий Семенович
с.Плоское Касторенского района Курской области
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Рождение ребёнка
20.09.1938
Дочь: Гречишникова Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Ишков Григорий Семенович
с.Плоское Касторенского района Курской области
Бракосочетание
Неизвестно
СССР
Смерть
12.03.1989
Россия, г.Воронеж
Причина смерти: Болезнь | Умерла дома у дочери Тамары
Похороны
?.03.1989
с.Девица Семилукского района Воронежской области, Россия