Осипова (Бушмина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Бушмина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

24.10.2018

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Бушмин Поликарп

Мать: Бушмина Евдокия

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
24.10.2018
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