Осипова (Бушмина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти24.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Бушмин Поликарп
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
24.10.2018