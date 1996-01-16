Ростовцева Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1993 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ростовцев Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ростовцев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовцев Дмитрий

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