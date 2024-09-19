Иванова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Василий

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Васильев Агафапод

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Васильева Мария

Отец ребёнка: Михайлов Василий

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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