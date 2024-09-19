Иванова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Васильев Агафапод
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Васильева Мария
Отец ребёнка: Михайлов Василий
Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно