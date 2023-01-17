Ермолина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиМежду 1834 и 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ермолин Ефим Иванов
Отец ребёнка: Ермолин Иван Павлов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Ермолин Осей Иванов
Отец ребёнка: Ермолин Иван Павлов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Ермолин Иван Павлов
На 1858 год проживает в доме отца, с семьёй брата, возможно замужем так и не была.
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ермолин Леонтий
Отец ребёнка: Ермолин Иван Павлов
Смерть
Между 1834 и 1851