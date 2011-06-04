Ткаченко Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.2011

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2011

Отец: Ткаченко Михаил Владимирович

Мать: не указана

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