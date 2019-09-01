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Утукогир Любовь Федоровна

Место рождения

поселок Часовня, Норильский район

Дата рождения

14.06.1946

Дата смерти

01.09.2019

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1946

Отец: Кошкарев Федор Ананьевич

Мать: Кошкарева Прасковья

Рождение ребёнка
02.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Утукогир Николай Савельевич

Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.09.2019
Хантайское Озеро, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

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