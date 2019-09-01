Утукогир Любовь Федоровна
Место рожденияпоселок Часовня, Норильский район
Дата рождения14.06.1946
Дата смерти01.09.2019
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1946
Отец: Кошкарев Федор Ананьевич
Мать: Кошкарева Прасковья
Рождение ребёнка
02.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Утукогир Николай Савельевич
Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Смерть
01.09.2019
Хантайское Озеро, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край