Аким Гарри Львович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аким Лев Эфраимович
Мать: Аким Лидия Петровна
Рождение ребёнка
29.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аким Римма Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдовская Людмила
Развод
Неизвестно
Жена: Аким Римма Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аким Римма Михайловна
Россия, г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аким Римма Михайловна
Смерть
Неизвестно