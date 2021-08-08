Аким Гарри Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким Гарри Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аким Лев Эфраимович

Мать: Аким Лидия Петровна

Рождение ребёнка
29.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аким Римма Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдовская Людмила

Развод
Неизвестно

Жена: Аким Римма Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аким Римма Михайловна

Россия, г.Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аким Римма Михайловна

Смерть
Неизвестно
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