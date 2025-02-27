Деревянко Иван Якович 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деревянко Иван Якович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Деревянко Яков Прокопьевич

Мать: Иустиния Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревянко Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.08.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Деревянко Евгения Леонтьевна

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