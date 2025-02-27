Деревянко Иван Якович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Деревянко Яков Прокопьевич
Мать: Иустиния Моисеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деревянко Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.08.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Деревянко Евгения Леонтьевна