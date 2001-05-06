Зимеркин Валерий Александрович
Место рождения
Дата рождения29.02.1940
Дата смерти06.05.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940
Бракосочетание
07.03.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.2001