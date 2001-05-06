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Зимеркин Валерий Александрович

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

29.02.1940

Дата смерти

06.05.2001

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1940

Отец: Зимеркин Александр Дмитриевич

Мать: Барбашева Анна Ивановна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
07.03.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.2001
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