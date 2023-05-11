Мартынович ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынович ?

Мартынович ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1825

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Мартынович Матвей Денисович

Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Мартынович Панкрат Денисович

Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Мартынович Иван Денисович

Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынович Денис Кузьмич

Смерть
1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close