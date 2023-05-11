Мартынович ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мартынович Матвей Денисович
Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мартынович Панкрат Денисович
Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мартынович Иван Денисович
Отец ребёнка: Мартынович Денис Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1825