(Кокорева) Наталья Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1880
Отец ребёнка: Кокорев Пётр Леонтьев
Рождение ребёнка
28.05.1883
Отец ребёнка: Кокорев Пётр Леонтьев
Рождение ребёнка
16.03.1886
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Кокорев Пётр Леонтьев
Рождение ребёнка
12.08.1890
Отец ребёнка: Кокорев Пётр Леонтьев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно