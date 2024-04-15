(Кокорева) Наталья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кокорева) Наталья Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Пётр Леонтьев

Рождение ребёнка
25.05.1880

Сын: Кокорев Иван Петрович

Отец ребёнка: Кокорев Пётр Леонтьев

Рождение ребёнка
28.05.1883

Сын: Кокорев Никита Петрович

Отец ребёнка: Кокорев Пётр Леонтьев

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1886

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Кокорев Пётр Леонтьев

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.08.1890

Сын: Кокорев Тихон Петрович

Отец ребёнка: Кокорев Пётр Леонтьев

Завальное, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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