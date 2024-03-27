Садретдинов Мансур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадретдинов Мансур

Садретдинов Мансур

Место рождения

.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарибжанов Садретдин

Мать: Канифя

Рождение ребёнка
08.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.