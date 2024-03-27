Садретдинов Мансур
Место рождения.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1978
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шарибжанов Садретдин
Мать: Канифя
Рождение ребёнка
08.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1978